Lovitura pentru sute de romani! Vor avea de platit mai mult la gaz metan

Preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici raman aceleasi, de la 1 aprilie 2018, cu exceptia clientilor Engie, care vor suporta o crestere de 1,2 bani/ kWh, potrivit unei decizii luate de Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), in sedinta de joi. "Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, in sedinta de joi, 29 martie 2018, preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici. In conformitate cu metodologiile de tarifare, preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale inregistreaza urmatoarea evolutie: pentru 34 din cei 36 de operatori economici detinatori de licenta de furnizare a gazelor ...