Lovitura pentru Tinutul Secuiesc! Ce au decis astazi deputatii cu privire la autonomie

Autonomie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autonomia comunitatii reprezinta dreptul si capacitatea efectiva a colectivitatii majoritate autohtona a tinutului istoric de a dispune de prerogativele de autoadministrare si de unele prerogative de ordin statal, in scopul preluarii sub propria ei responsabilitate si in interesul intregii colectivitati a unei parti importante a problemelor de interes public, in conformitate cu principiul subsidiaritatii, se arata in proiectul de lege. Conform acestuia, „Tinutul Secuiesc devine o regiune autonoma cu personalitate juridica in cadrul Romaniei, iar competentele regiunii sunt stabilite prin prezentul Statut al regiunii sau de dreptul international”. „Regiunea are dreptul de decizie si de ge ...