Lovitura pentru toti romanii! Val de scumpiri in aceasta iarna

DIICOT s-a mișcat productive zilele acestea și a capturat nu mai puțin de 50 de kilograme de cannabis. Oamenii legii au găsit drogurile în trei gospodării și au făcut trei arestări. Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de DIICOT, trei bărbați, Csaba Mihai Hegedus, Alexandru Daniel Cosma și Valentin Oniță au fost arestați preventiv, sâmbătă, conform […]