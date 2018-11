LOVITURA pentru Udrea si Bica: Decizia luata de Tribunalul constitutional din Costa Rica

elena udrea si alina bica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elena Udrea si Alina Bica primesc inca o veste proasta in Costa Rica. Tribunalul constitutional a decis, vineri, 16 noiembrie, ca romancele trebuie sa ramana in arest, transmite Romania TV. Inainte de decizia tribunalului, avocatii costaricani au venit de urgenta in Romania de unde au ridicat documente importante care au fost deja verificate de oficialii din Costa Rica. Jurnalistul Gustavo Fallas a vorbit la Romania TV despre procesul Elenei Udrea si al Alinei Bica din Costa Rica. "Vinerea aceasta ar putea fi o zi cheie in ceea ce priveste incercarile Elenei Udrea si ale Alinei Bica de a iesi din inchisoarea din Costa Rica. Ele sunt inchise din data de 3 octombrie cand au fost retinute ...