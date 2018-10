Lovitura sub centura pentru milionarul iesean Stefan Vuza: omul de afaceri pierde cea mai importanta tranzactie din Europa de Est

Stefan Vuza google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Firmele controlate de milionarul iesean Stefan Vuza nu au reusit sa achite la termen suma de 127 milioane de euro pentru preluarea activelor combinatului Oltchim Ramnicu Valcea, considerata cea mai mare tranzactie din acest an in Europa de Est • Avand termen aproape un an de zile pentru a aduna banii respectivi, locotenentii omului de afaceri au primit ordin sa vanda toate activele firmelor care fac parte din Grupul SCR, insa acestia nu au obtinut nici pe departe suma necesara • Licitatiile de vanzare a terenurilor in cazul Iasitex SA au fost accelerate si sunt organizate zilnic pana la vanzarea tuturor activelor • Stefan Vuza ar mai putea avea o sansa la achizitia combinatului printr ...