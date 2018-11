Lovitura sub centura pentru un cunoscut notar din Iasi! Averea este ciopartita de executori. Doua spatii comerciale ultracentrale sunt scoase la vanzare

Cabinet Liliana Blaj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un cunoscut notar din Iasi risca sa ramana fara doua spatii comerciale cu o valoarea de peste 260.000 euro • Spatiile sunt situate in Centrul Civic, zona de lucru a notarilor si a avocatilor • Executorii organizeaza vanzarea in cursul zilei de maine • Liliana Blaj nu s-a aratat interesata de actiunea executorilor • "Nu comentez!", a spus notarul Liliana Blaj • Totul a pornit de la un credit in franci elvetieni, neachitat catre Banca Transilvania • La mijlocul anului i-a venit randul si notarului Mihai Suleap Situatie nedorita pentru un cunoscut notar din Iasi, ce detine un cabinet pe bulevardul Stefan cel Mare Si Sfant, nr.10. Liliana Vasilica Blaj ...