Lovitura teribila incasata de clanul Stanciu: Fundatia Ecologica Green, amendata pentru constructii ilegale. Informatiile sunt de-a dreptul scandaloase!

• Fundatia controlata de clanul Stanciu este implicata in numeroase scandaluri ce tin de achizitia sau construirea ilegala de proprietati imobiliare • Modul scandalos in care Anghel si Cristian Stanciu isi deruleaza afacerile la Iasi a fost aplicat si in alte orase ale tarii, insa nu cu aceeasi influenta exercitata printre sefii din administratia publica • FEG a fost amendata pentru constructii ilegale de Politia Locala Ramnicu Valcea dupa mai multe nereguli inregistrate la sediul fundatiei, asta in vreme ce situatii oarecum asemanatoare intalnite la Iasi sunt trecute cu vederea de autoritatile locale Modul controversat prin care familia Stanciu obisnuieste sa faca afaceri ...