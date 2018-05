Lovitura uriasa pentru o judecatoare! DNA cere arestarea ei

dna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au cerut, joi, instantei arestarea preventiva a Elenei Burlan-Puscas, judecator in cadrul Tribunalului Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita. Judecatoarea este cea care a aprobat masurile preventive in dosarul Black Cube si a prelungit de 9 ori masurile preventive impotriva fostului ofiter SRI Daniel Dragomir. Elena Puscas este sotia fostului fotbalist Marcel Puscas. OFICIAL: Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale, iar la data de 17 mai 2018, au inaintat Curtii de Apel Bucuresti referatul cu propunere de arestare preventiva a inculpatei BURLA ...