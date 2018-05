Lovituri in rafala pentru sefa DNA! Magistratii obliga Inspectia Judiciara sa o ancheteze pe Laura Codruta Kovesi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Magistratii Curtii de Apel Bucuresti i-au admis cererea omului de afaceri Sorin Strutinsky si obliga Inspectia Judiciara sa o ancheteze pe Laura Codruta Kovesi, dar si modul in care SRI s-a implicat in dosarul in care acesta este judecat pentru fapte de coruptie, informeaza agentia Mediafax. „Respinge cererea de suspendare a judecatii cauzei ca nefondata. Admite cererea principala si cererea conexa. Anuleaza Adresa nr. 6216/IJ/1279/DIP/2017 din 13.09.2017 si Adresa nr.7211/IJ/1506/DIP/2017 din 25.10.2017, emise de parata. Obliga pe parata sa efectueze verificarile prealabile aspectelor mentionate in sesizarile reclamantului inregistrate cu nr.6216/IJ/1279/DIP/2017 si nr.7211/IJ/1506/DIP/2017. Cu recurs in 15 zile de la co ...