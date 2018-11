“Lozul mirilor revine pentru a sasea oara in agentiile loto

Loteria Română pune la dispozitie jucatorilor, începând din aceasta saptamană, o noua serie de loz în plic “Lozul mirilor”.“Lozul mirilor”, aflat la cea de-a VI-a serie, este unul dintre cele mai apreciate lozuri in plic si ocupa un loc de special în preferinţele românilor.Pentru aceasta editie “Lozul mirilor” Loteria Română a pus în joc un numar de 323.268 de premii in valoare totala de 1.200.000 de lei.Cu numai 2 lei, “Lozul mirilor” ii asteapta pe cei care-si doresc sa-si incerce norocul si sa inceapa altfel o noua zi şi o noua viată cu premii importante.Scara de câştiguri cuprinde premii in bani cu valori care încep de la pretul lozului, 2 lei si continua cu 4 lei, 10 lei, 100 de lei, 1.000 de lei, 5.000 de lei, cele mai mari premii fiind in valoare de 20.000 de lei.Produsele Loteriei Romane aduc jucătorilor bucuria de a-si incerca norocul in fiecare zi, în functie de preferinte şi, de ce nu, în functie de momentul si importanta etapei de viata pe care o traiesc.