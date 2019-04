Lucescu, favorit pentru postul de antrenor la Besiktas

Mircea Lucescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cotidianul Turkiye scrie astazi ca Mircea Lucescu este favorit pentru postul de antrenor al echipei Besiktas, pe care a mai pregatit-o in perioada 2002-2004. Potrivit sursei citate, Besiktas cauta antrenor in contextul trecerii lui Senol Gunes la conducerea nationalei Turciei, iar Mircea Lucescu i-ar fi spus conducerii clubului ca este pregatit sa revina. Si oficialii gruparii il au ca favorit pe Lucescu. Si Razvan Lucescu s-a numarat printre variantele luate in calcul de Besiktas, insa acesta nu s-a aratat interesat, dorind sa se concentreze pentru a castiga titlul in Grecia si a participa in Liga Campionilor. Doi antrenori romani, între cei mai buni 50 de "principali" din istoria fotb ...