Luci Buzila, o absolventa a Liceului de Arte din Bistrita, a fost gasita moarta. Tanara urma sa afle daca pleaca la studii in strainatate

Luci Buzila, o absolventa a Liceului de Arte din Bistrita, a fost gasita moarta in propria casa. Tanara, care implinise 18 ani in ianuarie, s-a stins in conditii suspecte, cu doar cateva zile inainte de a afla daca a fost acceptata sa studieze arhitectura la o universitate din Danemarca. Parintii fetei sunt in stare de soc, dupa ce au aflat miercuri dimineata ca fiica lor a murit.

Originara din localitatea Poiana Stampei, Luci a venit la Liceul de Arte „Corneliu Baba' din Bistrita in urma patru ani. S-a imprietenit rapid cu Denisa, una dintre colegele sale, iar fetele au devenit de nedespartit, scrie Bistriteanul.

In seara de dinaintea tragediei, fata a stat de vorba cu prietena ei pe Internet pana tarziu.

„Pentru mine, ea e ca si fata mea adoptiva. A fost colega cu Denisa inca din clasa a IX-a, din cel de-al doilea semestru. Din clasa a X-a, fetele noastre au stat impreuna in acelasi apartament. Au invatat si s-au distrat impreuna. Au aplicat pentru Danemarca impreuna. A fost cu noi in vacante. Era ca si parte a familiei noastre. Aseara a povestit pe messenger, pana dupa miezul noptii cu Denisa. Au ras, si-au facut planuri etc. Azi la amiaza am aflat ca a murit. S-a pus la somn si nu s-a mai trezit. Doar ce am fost la Festivalul Celtic, in weekend. Suntem socati', a declarat pentru sursa citata Gabriela P., mama Denisei.

Luci Buzila a lasat in urma doi parinti si un frate mai mare, care lucreaza in domeniul IT la Cluj.

Familia tinerei asteapta rezultatele autopsiei pentru a aflat care a fost cauza decesului.

In urma cu trei zile, o adolescenta din Iasi a fost gasita moarta pe un camp. Fata de 16 ani ar fi fost sufocata de iubitul ei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.