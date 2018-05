Lucian Avramescu, despre ratarea calificarii in finala: ”Eurovision nu a fost niciodata un concurs muzical. Eu l-aș desființa”

6 SHARES ShareTweet Explicațiile de la muzicieni curg după ce piesa Goodbye, interpretată de trupa The Humans, a ratat calificarea în finală, ceea ce a nemulțumit și revoltat publicul care a optat pentru acest cântec. Unii cântăreți sau compozitori spun că ei ar fi fost ”mai buni”, alții se plâng că sistemele de vot s-au defectat în țări unde muncesc mulți români. Am cerut și opinia poetului Lucian Avramescu, pe versurile căruia au fost compuse numeroase cântece, iar el a fost mulți ani membru în jurii sau realizator de spectacole. ”Eurovision nu a fost niciodată un concurs muzical, al valorilor de creație și interpretare, ci mai degrabă un concurs de nationalisme înguste. Nu m-am dat în vânt după The Humans. Interpreta mi s-a părut, acasă, colțuroasă și rece. Pe scena din Lisabona a strălucit însă, spectacolul românilor a fost magnific, iar ea a fost alta. Totul s-a legat. Poate că simbolul măștii albe, de stafie, care pe mine mă sperie, a produs – în subconștient – o reținere. Dar e prea puțin pentru a opri drumul spre finală. Eu cred că Eurovision e un fals. Toți își votează neamurile. Cântă unul prost și melodia e de doi lei, nu are importanță. Ai lui îl votează. Țările au între ele simpatii și antipatii, granițele se așază și între cântăreți. Trupa The Humans, de care nu știam că există, nu e cine știe ce, dar la Lisabona s-a prezentat magnific. E nedrept să-i înjurăm. Eu înjur acest concurs fals care strivește valori, care calcă în picioare iluzia că la acest nivel totul e drept. Nu e. Eu aș desființa Eurovisionul” a mai spus poetul. Lucian Avramescu mai crede că românii de peste Prut s-au calificat aiurea. ”Țin la Basarabia, dar piesa lor e mult sub ce a adus The Humans care pleacă acasă ca de la un concurs cu pile, iar ei n-au avut pile”. Aurelia Apostol, 6 SHARES ShareTweet