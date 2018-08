Lucian Avramescu: Ești frumoasa doamna, ești frumoasa toamna

Ești frumoasă doamnă, ești frumoasă toamnă Dealurile toate mai apun un an Cu miros de prune, cu gutui ce-și lasă Lângă luna plină, galbenul lor ban Ne-am întors acasă mai bronzați ca zeii Alb ar fi, desigur, chiar Poseidon Cel curtat de nimfe și-nvelit în alge Eu nu-i am tridentul, ci doar un creion […] Articolul Lucian Avramescu: Ești frumoasă doamnă, ești frumoasă toamnă apare prima dată în AM Press.