Lucian Avramescu: Eu inca-ți spun același buna seara

În lumea asta ce se stinge amplu Cum ar muri al lunii felinar Eu încă-ți spun același bună seara Sub riscul de-a ți-l spune în zadar Același bună seară dimineața Când tu veneai cu trenul tău din munți Și ne găseam cu fiece venire Un pic, imperceptibil, mai cărunți Am învățat, când se stingea junețea S-avem și ceva timp să mai vorbim Eu mai întâi te-am mângâiat în versuri Și în silabe te-am chemat să fim Azi au murit cuvintele cu totul Iubirea-i parcă toată de-mprumut Și tu nu mă mai ai ca-ntotdeauna Și eu nu-mi amintesc că te-am avut În lumea asta ce se stinge amplu Și moare-n nopți al lunii felinar Eu încă-ți spun din beznă bună seara Sub riscul de-a ți-l spune în zadar Lucian Avramescu (din volumul "Cartea fără nume", teatru și poezie, Editura )