Fac țuică, la cazan, e rândul meu Încerc să îmi imit târziu bunicul Eram copil și încă mai aveam Neconfiscat de cadre alambicul Borhotul prunelor miroase încă În amintire mai intens ca azi Repet mișcări, pun foc domol, povarna Am rezidit-o între vechii brazi Era, țin minte, ger, sub pași, zăpada Trosnea de parcă […] Articolul Lucian Avramescu: Ninge cu lebede din cer apare prima dată în AM Press.