Lucian Avramescu: Nu-mi mai mutilați ”Buna seara, iubito”!

De câțiva ani, găsesc cu amărăciune, promovată pe Facebook, o veche și cântată poezie a mea care se cheamă "Bună seara, iubito". Ea apare mereu și mereu cu versuri schingiuite. Am semnalat inadvertențele, am rugat mai marii nevăzuți ai acestei firme să repare. Degeaba! Poezia circulă, pozată ca și când ar fi din cărțile mele, […]