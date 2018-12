Lucian Avramescu: Nu te-am tradat, pe tine, niciodata

erai nedefinită și confuză din minus către plusul infinit n-am înțeles din tine mai nimic și poate de aceea te-am iubit n-aveam alternativă pentru aer și din acest motiv te-am respirat și tot cu tine-am supt la sânul mamei și am dormit mereu cu tine-n pat în patru labe-am mers și tu erai sub […] Articolul Lucian Avramescu: Nu te-am trădat, pe tine, niciodată apare prima dată în AM Press.