Lucian Boia: In Ungaria si in Polonia sunt derapaje de natura ideologica. La noi sunt de natura penala, trebuie sa scapam de golaniada asta - Interviu

Romania se poate lauda cu 100 de ani de unitate nationala, dar, in rest, tara nu arata prea bine, cu Moldova, odinioara inaintea Tarii Romanesti, macar din punct de vedere cultural, decuplata astazi in modul cel mai brutal de celelalte provincii, si nu doar pentru ca nu are o autostrada, ci pentru ca saracia o plaseaza departe de PIB-ul pe locuitor din Transilvania.