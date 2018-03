Lucian Isar continua RAZBOIUL cu Mugur Isarescu! Atac DEVASTATOR la adresa guvernatorului BNR: 'Pentru ca s-a dovedit SLUGARNIC cu politicienii va fi DEMIS'

Economistul Lucian Isar, cunoscut ca un adversar al guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR), continuă războiul cu Mugur Isărescu. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Lucian Isar vorbeşte despre scrisoarea pe care Legislativul i-a trimis-o guvernatorului cu privire la inflaţie şi susţine că Isărescu urmează să fie demis, exact ca fostul şef al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Mişu Negriţoiu, după ce va fi anchetat de o comisie parlamentară.

Economistul susţine că guvernatorul Băncii Centrale "s-a dovedit slugarnic cu politicienii și a suprastimulat economia provocând deficite", acţionând împotriva "singurului obiectiv de performanță din statutul BNR - stabilitatea prețurilor".

Recent, preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, i-a transmis o scrisoare lui Mugur Isărescu în care solicită explicaţii cu privire la creşterea inflaţiei şi a majorării dobânzilor la credite.

"Re-numirea si demiterea lui Manole Isarescu, ambele bazate pe greseli de politica monetara

Isarescu, ce apare in dosarul CNSAS desconspirat in presa a fi semnat note informative drept Manole, este pensionar din iunie 2014 cand a si inceput sa incaseze cei peste 100 mii Euro prima de incasare (Curtea de Conturi a Romaniei condusa de Vacaroiu nu stia daca sa ii impute sau nu ca doar este pensionar).

Isarescu pentru a fi re-numit in functia de Guvernator BNR de catre majoritatea parlamentara (PSD) de la acea vreme a facut o serie de greseli de politica monetara si de credit in favoarea guvernantilor.

Pe scurt desi scriiturile angajatilor BNR afirmau explicit ca economia creste peste potential si exista presiuni inflationiste Isarescu a accentuat politica prociclica a BNR scazand si mai mult dobanzile si relaxand suplimentar creditarea.

Isarescu pentru a isi pastra sinecura desi pensionar, a actionat impotriva singurului obiectiv de performanta din statul BNR, stabilitatea preturilor.

In prezent pentru ca s-a dovedit slugarnic cu politicienii si a suprastimulat economia provocand deficite va fi demis. Poltica monetara si de credit prociclica se vede in cresterea economica excesiva bazata pe consum si in deficitul de cont curent (importuri mari pentru a satisface consumul).

Trajectoria este previzibila si asta este motivul pentru care este Isarescu timorat de scrisoarea de explicatii trimisa de Parlament.

Raspunsul corect economic il va trimite pe Isarescu in fata unei comisiii parlamentare si desigur ca in cazul lui Negritoiu de la ASF va fi demis.

Nu stim daca scrisoarea a intrebat si de aur. Poate intreaba noua conducere a Curtii de Conturi.", scrie Lucian Isar pe Facebook.