Lucian Onea da explicatii in dosarul Laurei Codruta Kovesi

lucian onea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lucian Onea, seful unitatii de elita DNA Ploiesti este audiat de procurorii de la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie. Lucian Onea a spus jurnalistilor la intrarea in sediu ca nu poate vorbi cu presa despre dosarul in care este audiat. Laura Codruta Kovesi ar putea fi pusa in AREST! Ar fi incalcat controlul judiciar (SURSE) Lucian Onea este doar unul dintre procurorii de la DNA Ploiesti care este pus sub acuzare. Este urmarit penal in mai multe dosare penale. Se vorbeste foarte mult despre modul in care s-au comis abuzuri acolo, denunturi inventate si martori folositi de trei patru ori. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...