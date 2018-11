Lucrari de pavare a trotuarelor in Comuna Raducaneni - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Desi se apropie sezonul rece, in comuna Raducaneni se continua programul de modernizare a infrastructurii pietonale, fiind vorba despre noi lucrari de amenajare de trotuare pavate. Se continua lucrarile de refacere a trotuarelor adiacente drumului comunal DC 66. Se lucreaza intens la pavarea trotuarelor astfel incat comuna va avea in aceasta primavara trotuare noi, moderne, de o parte si de alta a drumului comun al DC 66. In primavara vor incepe lucrarile de pavare a trotuarelor adiacente DN 28 in zona Primarie-Gradinita cu Program Prelungit- fostul sediu C.L.F Raducaneni. ,,Prin realizarea acestei retele pietonale se doreste facilitarea accesului la proprietati, precum si cresterea gradului de confort pietonal.Consideram ca amen ...