Lucrari executate ilegal in Statiunea Mamaia. Politistii locali constanteni au aplicat sanctiuni

În baza Planului de activități al Direcției Generale Poliția Locală, în perioada 01.02.2018- 02.03.2018, polițiștii locali din cadrul Serviciului control disciplina în construcții și afișajul stradal au efectuat un control tematic pentru verificarea respectării documentațiilor tehnice vizate spre neschimbare, aferente autorizațiilor de construire, emise de către unitatea administrativ teritorială pentru 21 de imobile aflate în curs de execuție în Stațiunea Mamaia.În urma verificărilor și constatărilor efectuate în teren au fost aplicate un numar total de 14 amenzi in valoare de 21.400 lei dupa cum urmează:- 11 sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor H.C.L nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța, și 3 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcții.Polițiștii au deschis 21 fișe de identificare pentru fiecare imobil și au aplicat 14 sancțiuni complementare (11 masuri de acoperire cu plasă și împrejmuirea cu panouri aliniate și 3 măsuri de oprire a lucrărilor nelegal executate cu obținerea autorizației de construire în termen de 90 de zile, in caz contrar desfiintarea lucrariilor ). Reprezentanților legali ai șantierelor aflate în construcții în calitate de investitori li s-a adus la cunoștintă pe bază de proces verbal de constatare și sancționare a contravenției măsurile și recomandările organelor de control, stabilindu-se ca in termen de 7 până la 90 zile sa remedieze situațiile de fapt.