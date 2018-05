Lucrarile de modernizare a drumurilor din Raducaneni au fost reluate - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primarul comunei iesene Raducaneni, Viorel Ilie, anunta ca drumurile din localitate vor fi in cele din urma modernizate. Citeste si: Clipe de bucurie pentru mai multe familii din localitatea ieseana Raducaneni Lucrarile efectuate se realizeaza prin betonare - nu prin asfaltare - si au fost incepute in luna mai a anului 2017. Dupa o lunga perioada de timp acestea au fost reluate, asta dupa ce au solutionate cateva probleme cu executantul. Totodata, edilul a semnat recent contracte notariale pentru darea in proprietate a mai multor terenuri din Raducaneni, mai multe familii din comuna fiind beneficiare. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...