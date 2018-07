Lucrarile la podul peste Dunare de la Braila ar putea incepe cu o amanare. Ce sanse reale avem sa trecem fluviul pe un Golden Gate romanesc

Constructia podului peste Dunare care va lega Braila de Tulcea - adica viitorul Golden Gate al Romaniei - va incepe in 2019 si se va termina, cel mai tarziu, in 2022, apreciaza Compania de Autostrazi. In replica, Asociatia Pro Infrastructura sustine ca, inainte de a-si face planuri mari, statul roman ar trebui sa se asigure ca are resurse pentru a construi un asemenea drum grandios, suspendat peste ape, in conditiile in care nici macar sosele pe uscat nu prea se pricepe sa faca.