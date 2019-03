Lucretia si Mariana sunt doua gemene din Bucuresti si au fost descoperite plutind moarte plutind pe un lac din Paris. O crisoare a fost gasita pe o banca

scrisoare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O descoperire macabra a avut loc vineri dimineata intr-un parc linistit din Paris. Un trecator a observat doua cadavre plutind pe apa lacului si a dat alarma. Autoritatile au identificat doua femei: surori gemene si cu domiciliul in Bucuresti, scrie adevarul.ro. Cadavrele a doua surori gemene au fost gasite vineri dimineata, la ora locala 07.15, plutind pe apa lacului artificial din parcul Montsouris, din capitala Frantei. Potrivit Le Parisien, cele doua surori se numesc Lucretia si Mariana, sunt nascute in 1970 si au domiciliul in Bucuresti. Ele au fost identificate pe baza actelor de identitate pe care le aveau asupra lor. Cu toate ca apa lacului din parcul Montsouris abia ajunge la 85 de centimetri, poli ...