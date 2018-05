Lucrezi de 1 mai? Iata ce drepturi ti se cuvin

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zile libere 2018, in care salariatii din Romania nu lucreaza sunt reglementate prin Codul muncii. Potrivit legislatiei din tara noastra, angajatorii sunt obligati sa acorde compensatii salariatilor care sunt nevoiti sa se prezinte la lucru in aceste zile libere. In total, in luna mai, sunt trei zile libere in care salariatii trebuie sa primeasca liber de la lucru, respectiv una de Ziua Muncii si doua de Rusalii. Dupa cele mai recente modificari aduse Codului muncii, romanii s-au bucurat in acest an, cu ocazia sarbatorilor pascale, de o minivacanta de patru zile. Dupa aceasta minivacanta, in 2018 mai sunt noua zile de sarbatoare legala nelucratoare, primele dintre ele fiind in luna mai. Mai exact, in luna mai a acestui an, sala ...