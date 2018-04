Lucruri mai putin stiute despre sotia fostului presedinte Traian Basescu. Maria, mereu o prezenta discreta - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Maria Basescu, sotia fostului presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost intotdeauna o prezenta discreta, eleganta si extrem de echilibrata. A avut mereu o tinuta impecabila, atat in timpul actiunilor oficiale ale presedintelui Romaniei cat si in momentele private, de familie. Mama a doua fete, Maria Basescu isi creste, acum, cei trei nepotei, doi baieti si o fetita, si asteapta cu nerabdare ca fiica sa, Elena, sa nasca al treilea copil, care va fi o fetita. In timpul celor doua mandate ale presedintelui Traian Basescu, sotia acestuia, Maria, l-a insotit in vizitele oficiale, dar si in cele din tara. Cu alura si stilul vestimentar al lui Jacqueline Kennedy Onassis, prima doamna a stralucit in toate ocaziile cand s-a afisat ...