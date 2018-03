Lucruri nestiute despre Altar, locul cel mai sfant de pe pamant!

sf altar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „Sfantul Altar este simbolul mistic al Imparatiei Cerurilor, unde – in chip nevazut – se afla tronul Prea Sfintei Tremi, Maica Domnului cu toti Sfintii si ingerii impreuna cu slujitorii sfintiti ai Bisericii”. Dupa randuiala bisericii, in altar se afla Sfanta Masa, Proscomidiarul, Scaunul cel de sus si Diaconiconul. Despre toate aceste lucruri minunate, in randurile de mai jos. La piciorul mesei sunt ingropate particele din Sfintele Moaste De forma cubica, sprijinita pe un singur picior, realizata intotdeauna din piatra masiva, Sfanta Masa este asezata intotdeauna in mijlocul Sfantului Altar. La piciorul acesteia sau in lespedea de deasupra se gasesc ingropate intotdeauna particele ...