Ludoovic Orban: Guvernul Dancila are numai contraperformanțe - cea mai crescuta rata a inflației din UE și cel mai mare deficit bugetar

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, referitor la bilanțul Executivului la șase luni de la guvernare, că Guvernul Dăncilă are numai contraperformanțe, cum ar fi cea mai crescută rată a inflației din UE, lipsa creșterii economice și cel mai mare deficit bugetar de la criză până în prezent, scrie Mediafax.

"Contraperformanţele acestui Guvern sunt evidente pentru toată lumea. Cea mai mare inflaţie din UE, Guvernul Dăncilă a reuşit ca în primul trimestru al anuui 2018 să realizeze contraperformanţa de a nu mai avea creştere economică. Acest Guvern este autorul unor contraperformanţe care fac rău României, avem cea mai mică rată a absorbţiei fondurilor europene, cele mai mici investiții. Guvernul Dăncilă are cel mai mare deficit bugetar de la criză încoace. Guvernul Dăncilă a reuşit în domeniul pensionarilor o contraperformanţă neaşteptată, aceea ca pe primul trimestru al anului 2018 pensia să scadă cu 0.98%, cu aproape un procent. Guvernul a tăiat pensiile pensionarilor în 2018 deoarece a refuzat să aplice formula de creştere a pensiilor de la 1 ianuarie, preferând să crească pensiile de la 1 iulie. Guvernul Dăncilă a reuşit să atace puterea de cumpărare a românilor, ducând la o putere de cumpărare mai mică pentru pensii şi salarii în primele 6 luni ale anului", a afirmat președintele PNL, Ludovic Orban, la Parlament, în legătură cu bilanțul Guvernului prezentat la Palatul Victoria de premierul Viorica Dăncilă.

Acesta a adăugat că și-ar da demisia, dacă ar fi în locul premierului Viorica Dăncilă, care este cel mai prost prim-ministru din istoria României.

"Am asistat cu stupoare la aşa zisul bilanţ la şase luni prezentat de premierul Dăncilă. Doamna Dăncilă este cel mai prost prim-ministru din istoria României iar actualul Guvern este cel mai prost Guvern din istoria României. Doamna Dăncilă nu înţelege nimic, nu este altceva decât un executant al comenzilor primite de la Dragnea, nu se pricepe la nimic, de fapt se pricepe la ceva, să facă gafă după gafă, iar actualul Guvern practic este un dezastru pentru România, nu ştiu dacă la fel de mare sau mai mare decât guvernele anterioare pe care le-a produs această coaliţie toxică pentru România, PSD-ALDE. Eu în locul doamnei Dăncilă mi-aş fi prezentat demisia, că oricum mandatul de şase luni al Guvernelor PSD-ALDE sub conducerea lui Dragnea şi Tăriceanu a expirat. Sigur că nu este lăsată doamna Dăncilă să facă ce vrea, este ţinută cu forţa la Palatul Victoria în condiţiile în care se vede clar că nu are nicio legătură cu poziţia de premier", a completat Orban.

Liderul PNL a susţinut că de când Guvernul Dăncilă este la conducere, nu a reuşit decât contra-performanţe, în prezent România fiind pe primul loc în UE cu cea mai mare inflaţie, Guvernul ducând totodată şi la o putere de cumpărare mai mică.

Premierul Viorica Dăncilă a prezentat, luni, bilanțul Executivului la șase luni de la guvernare, spunând că veniturile la buget în semestrul I al anului 2018 au fost de 132 miliarde lei, mai mari cu 12% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017, când veniturile au fost de 117,2 miliarde lei.

"Înaintea de a începe prezentarea bilanțului primelor șase luni, aș vrea să fac precizarea că din rațiuni de timp, mă voi referi la principalele măsuri. Total venituri bugetare 117,2 miliarde lei, în primul semestru al anului trecut, iar anul acesta sunt 132 de miliarde lei în semestrul I al anului 2018. Se vede că au fost 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. Deci au intrat cu 15 miliarde în plus, față de primul semestru al anului trecut. Acest surplus a fost folosit pentru creșterile veniturilor populație, precum și creșterile", a declarat prim-ministrul Viorica Dăncilă la Guvern.