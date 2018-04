Ludovic Orban a fost demascat! Este pe ''combinatii'' cu un controversat om de afaceri italian, cu origini  libaneze 

Ludovic Orban google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PNL, Ludovic Orban, declara, duminica, la Antena 3, ca este angajat al unei societati private, care nu are contracte cu statul. Potrivit PSnews.ro, Ludovic Orban figureaza, din 20 decembrie 2017, ca angajat al SC Revicond Canaltech SRL, o societate cu sediul in judetul Mures. Conform e-licitatie.ro, aceasta societate a derulat, insa, doar in ultimii doi ani, contracte cu autoritati publice si companii de stat. Toate, adjudecate prin atribuire directa. Astfel, pe lista clientilor Revicond Canaltech se inscriu Autoritatea Nationala a Rezervelor de Stat (un contract in valoare de peste 57.600 de euro, atribuit direct pe 29 august anul trecut), Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale ...