Ludovic Orban accentueaza mesajul lui Klaus Iohannis: atacuri in RAFALA la Tudorel Toader

Președintele PNL, Ludovic Orban, accentuează mesajul transmis de președintele Klaus Iohannis și arată că, pentru Tudorel Toader demisia ar fi prea puțin. Orban reamintește că PNL a făcut demersurile pentru ca Legile justiției și codurile să fie analizate de Comisia de la Veneția.

”Cu siguranță am și anunțat intenția de a depune o moțiune în Parlament împotriva ministrului Justiției, dar este mult prea puțin demisia ministrului Justiției. Readuc aminte că atunci când majoritatea parlamentară și Guvernul au refuzat să ceară punctul de vedere al Comisiei de la Veneția, Partidul Național Liberal nu a renunțat la obiectivul de a avea o analiză făcută de cei mai redutabili specialiști în materie de democrație și de drepturi și in materie de organiare a sistemului de justiție. Am reușit să sesizăm Comisia de la Veneția convingându-ne colegii de la nivelul APCE, și aici îl felicit pe domnul Ionuț Stroe, care este reprezentantul nostru în APCE, care a fost implicat alături de colegii noștri în acest lobby, pe care l-am dus în condiții de ostilitate maximă.

Am reușit să sesizăm Comisia de la Veneția atât în ceea ce privește modificările la Legea 303,304 și 317, cunoscute ca legile Justiției. De asemenea, am reușit sesizarea și privitor la CP și la CPP.

În privința legilor Justiției, menține 8 dintre recomandări care au fost prezente în raportul experților. În privința CP și CPP recomandă autorităților din România să reia de la început procesul de amendare și mai ales să fie un proces transparent în care să fie implicată societatea.

Trebuie să știți că dl Iordache, în plenul Comisiei de la Veneția, a solicitat Comisiei de la Veneția asistența Comisiei în elaborarea modificărilor la lege pentru transpunerea în legislație a recomandărilor a Comisiei de la Veneția. Evident că oficialii Comisiei de la Veneția i-au răspuns domnului Iordache că nu este el cel care instituțional poate să apeleze la Comisia de la Veneția că să asiste procesul de elaborare și i-a zis că așteaptă solicitarea din partea Guvernului sau din partea conducerii Camerelor. Ne pasc pericole uriașe în cazul în care în ceasul al doisprezecelea nu se vor trezi acești indivizi certați cu legea, certați cu democrația.”, arată Luvodic Orban.