Ludovic Orban anunța urmatorul pas al PSD: 'Vor folosi parchetele impotriva Opoziției din societate'

Ludovic Orban a declarat, pentru MEDIAFAX, că este "o nerușinare" faptul că ministrul Justiției, Tudorel Toader, a venit cu a doua propunere de revocare care nu are niciun temei legal, cea a procurorului general, Augustin Lazăr. Prima propunere a vizat-o pe fosta șefă DNA, Laura Codruța Kovesi.

"Este o ticăloșenie a ministrului Justiției, care sub masca lui de pseudo-specialist și sub frazeologia lui dăunoasă ascunde de fapt singura postură pe care o are, de călău care are misiunea să decapiteze din ordinal lui Dragnea toți șefii parchetelor fără niciun fel de motiv legal sau temei serios. Este o nerușinare să vii cu o a doua propunere de revocare care nu are la bază niciun temei legal serios și care nu urmărește altceva decât obsesia actualei puteri de a controla parchetele cu scopul de a nu mai fi deranjați în furăciunile pe care le fac și cu scopul de a folosi parchetele împotriva Opoziției din societate", a afirmat președintele PNL, Ludovic Orban, pentru MEDIAFAX.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat, miercuri, că declanșează procedura de revocare din funcție a procurorului general Augustin Lazăr.

"Declanșez procedura de revocare din funcție a procurorului general al României, Augustin Lazăr. Solicitarea va fi transmisă în seara asta către procurorii CSM în vederea analizei și elaborării avizului consultativ, precum și Președintelui României pentru a decide competențele legale ce îi revin", a afirmat Toader.

