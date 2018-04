Ludovic Orban: „Atat va duce mintea, tovarașe Tariceanu!”

ShareTweet Președintele PNL, Ludovic Orban, susține că declaraţiile lui Călin Popescu Tăriceanu, potrivit cărora alegătorii lui Klaus Iohannis „vor sânge pe pereţi, pentru că atât îi duce mintea”, sunt o jignire adusă celor peste şase milioane de votanţi ai preşedintelui. „6.288.769 de romani au votat in turul al doilea cu Klaus Johannis. Cu ei va razboiti, domnule, pardon, tovarase Tariceanu. Pe ei ii jigniti prin afirmatiile stupide si pline de invidie si ranchiuna care va scapa pe gura, precum otrava din gura sarpelui. Printre ei se afla si peste 150.000 dintre cei 508.572 de votanti ai dumneavoastra din primul tur, care nu v-au ascultat indemnurile disperate de a vota candidatul PSD in turul II, ci l-au preferat pe Klaus Johannis. Si pe acestia ii dispretuiti si ii jigniti. Niciun om politic care se cearta cu electoratul nu face multi purici. Dar, la cat va pasa de oameni, inclusiv de oamenii care v-au sustinut, nu-i de mirare ca va permiteti sa jigniti pe oricine, pentru simplul fapt ca si-a exprimat o optiune. Nu pot decat sa va transmit, in numele multora dintre cei pe care i-ati jignit, ca aveti o singura scuza: ” ATAT VA DUCE MINTEA ! „. Si, de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere”, a scris Orban, pe pagina de . C.Zamfir, ShareTweet