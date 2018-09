Liderul PNL Ludovic Orban este audiat joi la sediul Direcției Naționale Anticorupție, susțin surse judiciare, citate de Antena 3. Audierea liderului liberal vine după ce Viorel Cataramă a depus o plângere împotriva lui și a altor 15 liberali. Luni, Viorel Cataramă a fost audiat la DNA în calitate de martor. La începutul lunii august, Cataramă The post Ludovic Orban, audiat la DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.