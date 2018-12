Ludovic Orban, despre Liviu Dragnea: 'E o rușine naționala, zilele sunt numarate, sa-și pregateasca elicopterul! Slugile lui s-au legat de scaune'

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri că există obligația ca cele două hotărâri de revocare ale lui Liviu Dragnea și Florin Iordache să fie supuse la votul final și că în cel mai scurt timp va veni și moțiunea de cenzură.

"Așa cum am promis românilor, noi cei din PNL, am demarat procedura de revocare a lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Printr-o mobilizare exemplară, și ca urmare a negocierilor purtate cu parlamentari ai majorității, astăzi am avut majoritate și am arătat că nu mai există o majoritate PSD -ALDE, care să îl sprijine pe Liviu Dragnea. În ciuda încercărilor penibile ale lui Florin Iordache, care a călcat în picioare reguamentul Camerei, Constituția, refuzând să plece de la conducerea Camerei, în condițiile în care trebuia să fie supus la vot și proiectul de hotărâre surpriză pe care l-am pregătit, și anume de demitere a lui Iordache, s-a agățat de fotoliul de președinte de ședință și am fost obligați să facem apel la votul majorității plenului Camerei, care este suveran, în conformitate cu Constituția și regulament. Marilen Pintea a fost desemnat președinte de ședință, pentru că repet, Florin Iordache nu putea să conducă ședința fiind subiectul unui proiect de hotărâre de demitere, deci domnul vicepreședinte Pirtea a fost votat de o majoritate clară să conducă ședința Camerei Deputaților, iar în această calitate a introdus pe ordinea de zi și în dezbatere cele două proiecte de hotărâri privitoare la demiterea lui Liviu Dragnea și Florin Iordache, de președinte, respectiv vicepreședinte al Camerei", a declarat Ludovic Orban, președintele PNL.

Acesta spune că începând de astăzi Liviu Dragnea și Florin Iordache nu mai au dreptul să conducă ședințele de vot final, iar Opoziția va insista să fie supuse votului final cele două proiecte.

"Biroul Permanent are obligația să introducă pe ordinea de zi viitoare a ședinței de vot final cele două proiecte de hotărâri. Indiferent de ce decizie abuzivă vor lua în Biroul Permanent, vom continua demersurile, iar zilele lui Dragnea sunt numărate. Asăzi a fost evident că nu mai există o majoritate de susținere a lui Liviu Dragnea. S-a demonstrat inclusiv faptul că nu au putut să țină ședința de vot final, neavând 165 de deputați că nu mai există o majoritate.S-a demonstrat clar că Dragnea e un laș, că sluga lui Dragnea e în stare să calce în picioare orice prevedere legală, orice normă de bun simț numai ca să își țină stăpânul în viață și că Liviu Dragnea nu mai are sprijinul unei majorități și că poate să își pregătească elicopterul, în cazul în care are unul la dispoziție", a mai spus Orban.

Liderul PNL spune că decizia privind o posibilă grevă parlamentară va fi luată în funcție de evoluția lucrurilor în Camera Deputaților.

Iar legat de o posibilă solicitare privind înregistrarea deciziilor în Monitorul Oficial, Orban afirmă că aceasta poate fi făcută doar după votul final din plen pe cele două hotărâri.

Totodată, acesta anunță că : "Moțiunea o vom depune în cel mai scurt timp posibil".