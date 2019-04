Ludovic Orban, intalnire importanta la nivel european: 'Am discutat despre Laura Codruța Kovesi'

Președintele PNL, Ludovic Orban, s-a întâlnit azi cu Carlos Moedas, Comisarul European pentru Cercetare, Stiinta si Inovare, cu care a discutat, printre altele, despre discuțiile din Colegiul Comisarilor Europeni privind situația statului de drept și despre nominalizarea Laurei Codruța Kovesi în funcția de Procuror-șef al Parchetului European:

“M-am intalnit astazi cu un bun prieten din familia politica a popularilor europeni, Carlos Moedas, Comisarul European pentru Cercetare, Stiinta si Inovare, cu care am discutat despre posibilitatile de crestere a finantarilor europene pentru cercetarea din Romania si despre situatia politica europeana.

Citește și: S-a aflat! Ce se află în declarația de avere a lui Rareș Bogdan

Personal am fost foarte interesat sa aflu cum putem creste accesul institutiilor si al companiilor din Romania la fondurile europene pentru cercetare, luand ca exemplu proiectul laserului de la Magurele in jurul carui se pot dezvolta foarte multe aplicatii medicale si industriale. Mi-as dori tot mai multe proiecte de acest fel in Romania si cred ca un program de asistenta tehnica din partea Comisiei Europene pentru accesul universitatilor, al institutiilor de cercetare si al companiilor private la fondurile europene ar fi foarte necesar.

In acelasi timp, am discutat cu Carlos Moedas si despre problemele privind respectarea principiilor si valorilor statului de drept in unele state membre din Uniunea Europeana, un subiect care va fi astazi pe ordinea de zi a Colegiului Comisarilor Europeni si unde va fi mentionata si situatia din Romania.

Citește și: Tensiune la Guvern! ‘Viorica Dăncilă nu vrea să pună pe ordinea de zi proiectele fără avizul lui Tudorel Toader’

Din pacate pentru tara noastra, din cauza actiunilor iresponsabile ale guvernului Dragnea - Dancila din domeniul Justitiei, este posibil ca discutiile de astazi din Colegiul Comisarilor Europeni sa vizeze inclusiv mecanismul de activare a Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene pentru acele state care nu respecta valorile si principiile statului de drept.

In acest context, am comunicat Comisarului European angajamentul Partidului National Liberal de a corecta toate intiativele toxice ale majoritatii PSD - ALDE din domeniul judiciar si de a restabili si garanta pe deplin independenta Justitiei atunci cand vom guverna Romania.

Citește și: Avere impresionantă! Cu ce se poate lăuda Florin Călinescu

Un alt subiect abordat in cadrul discutiei noastre a fost stadiul negocierilor dintre Parlamentul European si Consiliul UE privind nominalizarea candidatului roman, Laura Codruta Kovesi, in functia de Procuror-sef al Parchetului European. Comisarul European, Carlos Moedas si-a exprimat nedumerirea legata de situatiile judiciare ciudate aparute in ceea ce o priveste pe Laura Codruta Kovesi precum si surprinderea ca nominalizarea candidatului roman nu este sprijinita de toti reprezentantii Romaniei.

La randul meu, am reafirmat sprijinul Partidului National Liberal pentru candidatura d-nei Kovesi atat la nivelul Partidului Popular European din care facem parte cat si la nivelul Parlamentului European prin activitatea europarlamentarilor romani din PNL.

Citește și: Un nou atac lansat de Augustin Lazăr! A cerut ca Adina Florea să fie cercetată disciplinar

Sunt convins ca, alaturi de prietenii si colegii din Partidul Popular European, vom castiga toate bataliile politice la nivel european cu PSD si ALDE pentru binele Romaniei si al romanilor”, a scris președintele PNL, Ludovic Orban, pe contul său de Facebook.