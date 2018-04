Ludovic Orban: "Klaus Iohannis este candidatul nostru la functia de presedinte la alegerile din 2019"

Ludovic Orban 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul PNL, Ludovic Orban, a vorbit la Antena 3 despre candidatura lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat. Intrebat daca il sustine pe Klaus Iohannis pentru un nou mandat, Ludovic Orban a raspuns afirmativ. „Ca sa clarificam orice fel de speculatie pe tema relatiei dintre PNL si Iohannis, acum trei saptamani am avut reuniunea Consiliului National la care am hotarat ca vom sustine candidatura presedintelui Iohannis pentru un al doilea mandat”. Vezi si: Daniel Zamfir il face praf pe Ludovic Orban: Blocarea legilor impotriva camatariei, obiectiv al PNL? „M-as bucura foarte mult ca domnul Iohannis sa ajunga presedintele Consiliului European, dar in mome ...