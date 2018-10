Ludovic Orban pregatește EXECUȚIILE in PNL: 'Partidul se revolta, abia am stapanit conducerea partidului sa nu dicteze sanctiuni'

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a afirmat că liberalii care vor ataca partidul vor fi sancţionaţi conform prevederilor statutare, iar în cazul parlamentarilor PNL, care au postat mesaje critice la adresa conducerii formaţiunii după referendumul pentru revizuirea Constituţiei, nu au fost aplicate sancţiuni "şi din nişte motive umane".

Orban a adăugat că abia 'a stăpânit' conducerea partidului să nu dea sancţiuni şi a avertizat că nu va uita 'serviciul imens făcut PSD' de către parlamentarii liberali care au avut poziţii critice la adresa conducerii PNL după referendum.

Citește și: Victorie pentru Liviu Dragnea-Cum este avantajat de OUG pe legile justiției

"Am dat un semnal foarte clar din partea Biroului Executiv, că începând de la momentul T zero vom aplica prevederile statutare, în litera şi în spiritul lor. Adică ai atacat partidul, sancţiune, avertisment, gradual, nu-i dăm afară din prima, avertisment, suspendare, excludere. Dacă, mai ales parlamentarii - păi PNL are 100 de parlamentari din 200.000 de membri, avem o mulţime de oameni de valoare care ar fi putut să fie parlamentari.... Dacă cei care sunt parlamentari astăzi nu înţeleg că ei totuşi au o obligaţie suplimentară faţă de ceilalţi membri ai partidului în ceea ce priveşte lupta pentru promovarea ideilor, valorilor, proiectelor PNL, dacă ei îşi folosesc funcţiile pe care le au ca să facă servicii PSD, normal că partidul se revoltă. Oricum, fiţi liniştit, abia am stăpânit conducerea partidului să nu dicteze sancţiuni şi n-am dictat sancţiuni şi din nişte motive umane, nu intru în alte detalii, din nişte motive de natură umană. Dar nu voi uita acest servicu imens care a fost făcut PSD-ului, în condiţiile în care noi am fost un partid normal, noi n-am impus într-o chestiune de conştiinţă oamenilor să voteze într-un anume fel împotriva propriilor convingeri", a spus Orban, luni seara, la Realitatea Tv.

Citește și: Un cunoscut post TV, la un pas de a fi închis-Primarul amenință: „să-şi caute de urgenţă un nou serviciu”

Liderul PNL a menţionat că membrii partidului au avut libertatea să se raporteze la referendumul privind redefinirea familiei conform propriilor convingeri.

"Am lăsat fiecare membru al PNL să se raporteze la acest referendum aşa cum îi dictează propriile convingeri. Ce altă poziţie mai liberală puteam să avem ca şi conducere a partidului decât asta? Ce, că m-am dus să votez conform convingerilor mele, că am spus că sunt creştin şi familist şi că votez 'Da' şi că nu mi-e ruşine de această opţiune, adică exact cum le-am permis tuturor colegilor mei să fie liberi în exprimarea opţiunilor mi-am permis şi în cazul meu să-mi exprim punctul de vedere când am fost întrebat în ziua referendumului. În rest, n-am făcut niciun fel de campanie, nu am încercat să influenţez opinia nimănui, nu am jignit pe nimeni, dimpotrivă, m-am manifestat întotdeauna ca un apărător al drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale oamenilor. Să vii cu asemenea mesaje coordonate, arată rău şi vă spun limpede, chiar dacă de data asta, mai ales din motive de natură umană nu am dictat niciun fel de sancţiune, vom aplica statutul", a mai spus Ludovic Orban.

Citește și: De-a dreptul scandalos! Salarii enorme din banii românilor! Acești angajați de la stat primesc sume colosale, deși nu fac nimic

Mai mulţi parlamentari PNL au scris în seara de 7 octombrie, pe Facebook, că actuala conducere a PNL 'a aruncat' partidul către un nou eşec politic.

"Conducerea PNL a aruncat partidul într-o nouă aventură şi către un nou eşec politic, care ne-a rupt de 70% din electoratul liberal. Conducerea PNL nu uneşte, ci dezbină. Nu modernizează, ci propune o politică retrogradă. #ajunge", au scris pe Facebook senatoarea PNL, Alina Gorghiu, dar şi deputaţii liberali Cătălin Predoiu, Cezar Preda şi Mihai Voicu.

Citește și: Victorie pentru Liviu Dragnea-Cum este avantajat de OUG pe legile justiției .