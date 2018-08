Ludovic Orban preia discursul lui Klaus Iohannis: 'Cine este impotriva PSD trebuie sa fie alaturi de PNL. Trebuie sa fim uniți'

Ludovic Orban i-a îndemnat pe liberali la unitate, în cadrul Consiliului Național de sâmbătă, spunând că PNL este singurul partid care se poate bate cu PSD. Liderul PNL a adresat o invitație celor sunt împotriva social-democraților să se alăture luptei împotriva formațiunii conduse de Liviu Dragnea.

"Nu este altcineva pe scena politică romnească care să aibă forța să învingă această caracatiță post comunistă controlată prin mijloace staliniste. Doar PNL se poate bate cu PSD și are capacitatea de a învinge PSD așa cum va demonstra în alegerile locale. Cine este împotriva PSD trebuie să fie alături de PNL. Cine nu vine alături de noi în această bătălie, înseamnă că face un serviciu PSD și acestui mod dezastruos în care conduce România și a felului în care își bate joc de România. Președintele României a făcut un apel la unitate. Același apel îl fac și eu. Trebuie să fim uniți, fiecare la nivelul lui avem nevoie de o apropiere de cetățean, pentru a-i spune adevărului, pentru a combate propaganda mincinoasă. Stimați colegi, trebuie să privim cu maximă seriozitate cei doi ani electorali care vor urma. Vor fi ani extrem de grei, iar PNL are nevoie de fiecare membru al său. Fiecare membru este responsabil de conducerea sa, județean, etc. Trebuie să pregătim o alternativă solidă pentru fiecare român și care să aibă capacitatea să genereze soluții și beneficii", a declarat liderul PNL, Ludovic Orban, sâmbătă, la Consiliul Național al partidului care a avut loc la Parlament, conform Mediafax.

Președintele Klaus Iohannis a participat la ședința Consiliului Național al PNL. Șeful statului le-a transmis liberalilor să fie uniți, să construiască un progam de solid de guvernare și să comunice soluțiile pe care le au oamenilor.

"Nu sunteți singuri în societate. Este nevoie ca PNL să fie un partid puternic și solid. Și puteți. Fiți hotărâți. Construiți un program politic solid, serios. Fiți uniți, fiți puternici și spuneți oamenilor ce vreți cu România. Mergeți între oameni. Spuneți-le că aveți soluții pentru economia românească, pentru finanțele publice din România. Spuneți oamenilor că știți cum se face adevarată reformă administrativă, spuneți oamenilor că pentru voi contează românii din Diaspora. Spuneți oamenilor că pentru voi justiția contează. Oamenii trebuie să creadă că justiția este dreaptă, eficientă. Și pentru asta să vă luptați. Șpuneți oamenilor că știți cum trebuie guvernată țara. Și cel mai important lucru, spuneți-le oamenilor simplii, mergeți tot timpul între aomeni și spuneți-le. Nu așteptați o campanie electorală. Oamenii sunt afară. Vă așteaptă", a spus președintele Klaus Iohannis în discursul său.

Șeful statului le-a transmis liberalilor că sunt parte a soluției de a schimba lucrurile în România.

"Explicați-le oamenilor că așa nu se poate. Explicați-le că aveți soluții pentru a lovi o conducere incompetent și toxică. Eu mă lupt de la început pentru o Românie puternică, democratică, europeană, prosperă. Noi am declarant împreună aceste lucruri în 2014. Eu mă lupt pentru a îngrădi efectele nefaste ale acestei guvernări pesediste. Eu mă lupt cu abuzurile PSD, lupt împotriva abuzurilor PSD. Vă invit să faceți la fel", a completat Iohannis.

Liberalii au adoptat, cu vot în unanimitate, raportul de activitae al Biroului Executiv, un document numit "Principiile bunei guvernări liberale" și criteriile PNL pentru alegerile europarlamentare. PNL a stabilit, sâmbătă, în BPN modificarea criteriilor de selecţie a candidaţilor pentru alegerile europarlamentare, prelungind data de depunere a candidaturilor până la 1 octombrie 2018, în loc de 1 septembrie cum era prevăzut iniţial.

" În cadrul listei de candidați ai PNL pentru alegerile europarlamentare, fiecare regiune de dezvoltare va avea câte 4 candidați + unul supleant. Cele 8 regiuni de dezvoltare vor fi ierarhizate în funcție de rezultatul la alegerile locale și parlamentare și de sondajul de opinie efectuat de partid. Ierarhia candidaților pe listă va fi stabilită în funcție de apartenența candidaților la o euroregiune, pentru respectarea reprezentării echilibrate a euroregiunilor și de punctajul dobândit de fiecare candidat", se mai arată în documentul adoptat.