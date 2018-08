Ludovic Orban se gandeste sa participe la mitingul diasporei de pe 10 august

Moshe Mizrahi, singurul regizor israelian care a realizat un film de Oscar, a murit! Moshe Mizrahi, singurul regizor din Israel care a realizat un lungmetraj premiat cu Oscar pentru film străin, a murit vineri, la vârsta de 86 de ani și a fost înmormântat luni, la Tel Aviv, arată BBC. Lungmetrajul său „Madamme Rosa”, turnat în Franța, cu Simone Signoret în distribuție, a câștigat premiul Academiei de film americane […] The post Moshe Mizrahi, singurul regizor israelian care a realizat un film de Oscar, a murit! appeared first on Cancan.ro.

Dan Barna, fața-n fața cu marea intrebare: va participa sau nu la mitingul diasporei? EXCLUSIV Deputatul Dan Barna – președintele Uniunii Salvați România (USR) – a acordat luni o declarație pentru PSnews ...

EXCLUSIV. Vicepremierul Paul Stanescu, in spatele licitației pentru curațenia Aeroportului Otopeni La licitația pentru servicii de curățenie în cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București a depus ofertă o asociere al cărei lider este Clean Prest Activ SRL, secondat de Auriga’Societa Cooperativa. Cele două au ca subcontractanti Girexim Universal S.A. și Expert Alpin Solution SRL. Clean Prest Activ este o firma controlată prin interpuși de Cornel Ciocan. […] The post EXCLUSIV. Vicepremierul Paul Stănescu, în spatele licitației pentru curățenia Aeroportului Otopeni appeared first on Cancan.ro.

Cristian Bușoi pregatește doua programe europene pentru sanatate: ce reforme aduce Europarlamentarul Partidului Național Liberal (PNL), Cristian Bușoi, a fost desemnat raportor în Parlamentul European di ...

Korodi (UDMR), despre posibilitatea acuzarii lui Iohannis pentru inalta tradare, avansata de Dragnea: Pe aritmetica actuala nu se pune problema Liderul grupului UDMR din Camera Deputaţilor, Korodi Attila, a declarat luni pentru MEDIAFAX că nu vede posibilă, în actuala configuraţie parlamentară, întrunirea majorităţi de două treimi necesară unei puneri sub acuzare a şefului statului pentru înaltă trădare.

ForMin Melescanu: Russia maintaining highly rigid position regarding relations with Romania Russia maintains a highly rigid position as regards its relations with Romania, and one of the arguments it resorts to in order to motivate this attitude is the Deveselu ballistic missile shield, Romanian Foreign Minister Teodor Melescanu on Monday told the Adevarul Live webcast. ...

Augustin Lazar a dispus incetarea delegarii in cadrul DNA pentru sase procurori Procurorul general Augustin Lazăr a dispus luni încetarea delegării în cadrul DNA pentru şase procurori, care nu îndeplinesc condiţia de vechime în funcţie de minim opt ani. "La data de 2 august 2018, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Augustin Lază ...

O persoana a murit si altele trei au fost ranite dupa ce o masina condusa de un sofer fara permis a lovit un copac Un bărbat de 55 de ani a murit şi alte trei au fost rănite grav, luni, după ce maşina în care se aflau a intrat, într-un copac, pe raza localităţii Piatra, comuna Chiuza, din judeţul Bistriţa-Năsăud. Şoferul nu avea permis de conducere, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Employers' Association supports launch of a public dialogue for consensus regarding miniumum wage in private sector Employers' Association of Romania (AOAR) supports the launch of a public dialogue through which the employers and the trade unions' associations reach a consensus concerning the establishment or the elimination of the minimum wage in the private sector, according to a press release, sent on Monday t ...