Ludovic Orban se poate afla in conflict de interese! Dezvaluiri de ULTIMA ORA

Ludovic Orban1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ludovic Orban figureaza ca angajat, cu un contract de munca part-time, inca din data de 20.12.2017 la SC Revicond Canaltech, renumita in sfera companiilor ce au obtinut contracte cu statul. Concret: Orban este platit de o firma care ia bani de la stat si care – mai mai mult – incaseaza bani de la primarii si judete conduse de liberali. Posibil conflict de interese? Asa cum reiese din documentul atasat obtinut de PSnews.ro de la Registrul Comertului ( AICI), societatea specializata in lucrari de constructii si infiintata in 2011, este din judetul Mures, are un numar de 29 de angajati, si este administrata de afaceristul Boca Daniel Ioan, apropiat al lui Ludovic Orban, cunoscut in sfe ...