Ludovic Orban spune ca a prins-o pe Viorica Dancila cu un Fake News: 'A devenit, la Palatul Victoria, politica guvernamentala'

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că nu știe cum a făcut Guvernul o rectificare bugetară pozitivă, cu 6 miliarde lei, când încasările pe prima jumătate a anului au fost cu 5 miliarde mai mici, adăugând că "fake news-ul a ajuns la Palatul Victoria să fie politică guvernamentală".

"Au tăiat de la instituţii care nu sunt sub controlul lor, că ei de fapt îşi doresc să captureze statul român şi atunci când nu reuşesc să pună mâna pe nişte instituţii le faultează la buget. Fake News-ul a ajuns la Palatul Victoria să fie politică guvernamentală. Îşi bat joc de oameni. Problema bugetului e din start că la alcătuirea bugetului au băgat cu cinci miliarde mai puţin la salarii şi se demonstrează după analizele din primul semestru că au pus cinci miliarde în minus că nu au avut bani de salarii până la sfârşitul anului, ei trebuie să completeze aceste cinci miliarde", a declarat liderul PNL, Ludovic Orban, joi seară la Realitatea Tv.

Acesta a adăugat că nu pricepe nici de ce datele rectificării bugetare nu au fost prezentate de către ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici și nu își explică nici cum a scăzut deficitul bugetar.

"Nu am înţeles de ce rectificarea bugetară nu a fost prezentată de ministrul Finanţelor. Văzând ce a citit Viorica Vasilica Dăncilă cred că am început să înţeleg de ce ministrul Finanţelor nu a prezentat el. Pentru că probabil domnul Vâlcov dacă îi dădea să citească lui Eugen Teodorovici probabil se mai...., pe când Viorica Dăncilă a înghiţit pe nemestecate. Sunt nişte lucruri aici care pe mine mă lasă mască. Vă dau un exemplu: Pe primul semestru, deci pe primele şase luni, deficitul bugetar era 1,6, cel mai mare deficit bugetar din perioada crizei. Acum brusc a scăzut deficitul bugetar pe şapte luni, luând în calcul şi luna iulie. Nu ştiu de unde are datele pe luna iulie la data de 2 august, e aşa mai mult o estimare. A scăzut la 1,3 conform spuselor domniei sale. A anunţat o rectificare pozitivă, adică o să existe şase miliarde de lei în plus de cheltuit, adică cresc cheltuielile cu şase miliarde. Cum să vorbeşti de o creştere pozitivă, în condiţiile în care în raport cu programarea bugetară pe primele şase luni, încasările au fost cu cinci miliarde mai mici, De unde să scoţi şase miliarde în plus? E o minciună", a mai spus Orban.

Președintele liberal a precizat că prezentarea creșterii Produsului Intern Brut (PIB) nu este una solidă și că nu se poate vorbi de o creștere economică de 5,5%, în contextul în care pe primul trimestru al acestui an a existat o stagnare economică, comparativ cu trimestrul al patrulea al anului 2017.

"Au revizuit estimarea de produs intern brut de la 907,9 cât era la prezentarea bugetului la 945 de miliarde, adică o să avem o creştere economică raportat la 858 cât a fost PIB anul trecut, o să avem o creştere de 10 virgulă şi ceva la sută. Să vorbeşti de o creştere economică de 5,5%, în condiţiile în care pe primul trimestru al anului în raport cu primul trimestru, în raport cu trimestrul patru din 2017 ai avut stagnare economică, în condiţiile în care pe trimestrul doi ţi s-a redus creşterea producţiei industriale, se simte încetinirea. Oamenii trebuie să ştie că această creştere de PIB nu este o creştere sănătoasă şi solidă, ea se bazează pe creşterea preţurilor. E o creştere care nu se va simţi în buzunarele oamenilor", a conchis Ludovic Orban.

Guvernul a făcut, joi, public proiectul rectificării bugetare potrivit căruia rectificarea este pozitivă (aproape 6 miliarde de lei), dar cu tăieri de fonduri de la SRI, SIE, STS, SPP și Administrația Prezidențială.

Potrivit proiectului, prima rectificare bugetară din 2018 arată un plus de aproape 6 miliarde de lei (față de prima rectificare din 2017, de un miliard de lei). Pentru PIB, estimările erau de 907 miliarde lei, iar după rectificare este de 945 de miliarde de lei. Estimarea bugetară este de -2,97%.

