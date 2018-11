Ludovic Orban vine cu EXPLICAȚII privind RETRAGEREA lui Dumitrescu din fruntea senatorilor PNL

Președintele PNL,Ludovic Orban, a declarat, luni, că decizia de retragere a lui Iulian Dumitrescu de la șefia grupului parlamentar din Senat a fost luată de comun acord și că acesta i-a tranmis că vrea să se concentreze pe conducerea filialei liberale din Prahova.

„Decizia domnului Iulian Dumitrescu de a se retrage de la conducerea grupului parlamentar de la Senat este o decizie care îi aparține, pe care a luat-o în urma unei discuții pe care a avut-o cu mine, iar ideea retragerii domniei sale de la conducerea grupului parlamentar din Senat nu înseamnă o dezangajare a domnului Dumitrescu, ci înseamnă o consacrare mai serioasă asupra exercitării atribuțiilor extrem de importante pe care le are în partid, anume atribuția de prim-vicepreședinte al PNL pe relația cu mediul de afaceri și cu societatea civilă și de asemenea funcția de președinte al uneia dintre cele mai puternice organizații a partidului, filiala PNL Prahova. Decizia este una luată de comun acord. Este o decizie prin care domnul Dmitrescu va aloca mai mult timp și mai multă energie pentru întărirea relațiilor cu mediul de afaceri și cu societatea civilă”, a afirmat Ludovic Orban, luni, la Parlament.

Liderul liberal a afirmat că propunerea sa pentru funcția de conducere a grupului parlamentar din Senat este senatorul PNL Florin Cîțu.

„Propunerea mea pentru funcția de lider pe care am discutat-o și cu domnul Iulian Dumitrescu este în persoana domnului vicepreședinte Florin Cîțu. Îmi aduc aminte că am avut o viziune instituțională în momentul în care am propus candidatura domnului Iulian Dumitrescu, care fiind prim-vicepreședinte al partidului am vrut să asigur o legătură bună între Biroul Executiv și grupul parlamentar de la Senat. Și în cazul acestei propuneri domnul Florin Cîțu este vicepreședinte economic al PNL și cu siguranță va prelua aceeași misiune de a asigura o bună legătură între Bex și grupul parlamentar de la Senat”, a adăugat Orban.

Liderul grupului PNL din Senat, Iulian Dumitrescu, a renunțat, luni, la funcție, președintele partidului propunându-l pe Florin Cîțu pentru a prelua această funcție, au declarat pentru MEDIAFAX surse din interiorul partidului.

”Iulian Dumitrescu a demisionat în timpul BEx-ului (Biroul Executiv al PNL - n.r.) din funcția de lider al grupului PNL de la Senat. Ludovic (Orban - n.r.) l-a propus pe Florin Cîțu să îi ia locul”, au declarat pentru MEDIAFAX surse din PNL.

Propunerea lui Ludovic Orban ca Florin Cîțu să fie liderul grupului PNL de la Senat a fost votată în grupul parlamentar al senatorilor liberali.