Lui Paul Stanescu, unul dintre contestatarii lui Dragnea, nu-i pasa de remaniere

Unul dintre contetatarii lui Dragnea, vicepremierul Paul Stănescu, ministru al Dezoltării Regionale, a declarat miercuri că nu se teme că-și va pierde funcția la remanierea guvernamentală. Rămân în PSD, a spus el. " Nu am dorit să intru în Guvern, am spus lucrul acesta şi, probabil, odată o să spun şi de ce nu mi-am […]