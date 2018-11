Luiza Radulescu Pintilie:TOAMNA SE NUMARA… PARANGHELIILE, OF, OF, MAI, MAI !

Artificii scăldând în lumina înserării izlazurile de la marginea satelor, de zici că le-au dat „foc” cu totul ori plutind deasupra a jumătate dintre cartierele oraşelor – imaginea aceasta, plătită din belşug cu bani publici, poate fi întâlnită, de la un capăt la altul al ţării, din prima până în ultima zi a anului, […] Articolul Luiza Rădulescu Pintilie:TOAMNA SE NUMĂRĂ… PARANGHELIILE, OF, OF, MĂI, MĂI ! apare prima dată în AM Press.