Luju.ro: Adevarul despre evenimentele din 10 august. Un membru #rezist dezvaluie tacticile prin care au fost deturnate protestele

Redacția Lumea justitiei a publicat, luni seara, o primă înregistrare dintr-o serie întreagă de înregistrări, în care un fost membru al grupării #rezist, care a participat din interior la organizarea evenimentelor anti-guvernamentale din Piața Victoriei, a decis să rupă tăcerea, după ce a realizat că este antrenat în activități ilegale, cu care nu dorește să aibă