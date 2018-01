Lukas Podolski si-a deschis un restaurant pentru kebab la Koln, fanii au stat la coada cinci ore

Sute de persoane au stat la coadă cinci ore la Koln, pentru a cumpăra un kebab din noul restaurant deschis sâmbătă de fostul internaţional german Lukas Podolski. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Lukas Podolski, care joacă în Japonia în prezent, a decis să-şi deschidă acest restaurant după ce a evoluat în Turcia, la Galatasaray (2015-2017). Sute de fani s-au strâns în faţa restaurantului cu cinci ore înainte de deschidere. La sosire, Podolski s-a oprit şi a acordat autografe fanilor. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); "O seară de ţinut minte în Koln. Cel mai bun kebab. Mulţumesc că aţi venit. Sper că v-a plăcut", a scris Podolski pe Twitter. A night to remember in Cologne, the beginning of a new fun chapter. The best döner out there. Thank you all for coming and I hope you enjoyed it ! #Mangal #Döner #Poldi #Gazver #Dönercipoldiusta pic.twitter.com/OIvkbeLU8j — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) January 6, 2018 Lukas Podolski, Köln'de dönerci dükkanı açtı. Hayırlı işler @Podolski10 pic.twitter.com/XMOLPJkHZG — Webaslan.com (@webaslan) January 6, 2018 Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.