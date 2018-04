Luna nasterii iti spune de ce boli suferi. Afla de ce trebuie sa te feresti!

Un studiu recent a aratat o legatura foarte stransa intre sanatatea unei persoane si perioada din an in care s-a nascut. Astfel, cercetatorii au demonstrat conexiunea certa intre luna in care vii pe lume si afectiunile pe care le dezvolti pana la viata de adult. 1,7 milioane de persoane nascute intre 1985 si 2013 au facut subiectul studiului oamenilor de stiinta de la Universitatea de Stat din Columbia. Spre exemplu, cei care saunt nascuti iarna, in special in lunile ianuarie, februarie si martie risca in special boli cardiovasculare.

Dar iata ce spune luna de nastere despre bolile la care esti cel mai expusa:

Ianuarie: Esti mai sensibila la raceli si risti sa contactezi mai usor virusuri respiratorii. In acelasi timp, bolile de inima si tensiunea arteriala crescuta prezinta in cazul tau un risc crescut.

Februarie: In cazul tau, exista un risc mai mare de a suferi de narcolepsie, o tulburare cronica a somnului caracterizata prin somnolenta diurna greu de stapanit. Tumori la nivelul plamanilor si al bronhiilor.

Martie: Sistemul tau imunitar are mult de suferit si ai o sanatate destul de fragila. Inima iti bate neregulat si e posibil sa te confrunti cu probleme cardiace si cu o circulatie sangvina deficitara.

Aprilie: Daca esti nascuta in cea de-a doua luna de primavara, riscul cel mai mare in cazul tau este de a dezvolta alergii sau intolerante alimentare si boli autoimune. La varsta adulta te vaieti adesea de dureri in capul pieptului.

Mai: Te poti considera una dintre cele mai norocoase persoane. Ai o sanatate de fier si problemele nu sunt decat cele inerente varstei, mai exact, in copilarie, bolile specifice, iar la batranete, reumatismul.

Iunie: Si in luna iunie se nasc persoane cu o sanatate puternica. Cu toatea acestea, e posibil sa suferi de probleme respiratorii cum ar fi astmul, dar si de deficiente de vedere.

Iulie: Nascuta in a doua luna de vara, ai fost binecuvantata cu o sanatate perfecta. Totul vine probabil si din optimismul cu care ai fost inzestrata. Doar la varsta senectutii s-ar putea sa fii nevoita sa porti ochelari.

August: Cele mai comune afectiuni in cazul tau sunt cele legate de infectii oculare. In unele cazuri sunt posibile si afectiuni psihologice si chiar psihiatrice.

Septembrie: S-ar putea spune ca esti o ghinionita. Esti o pacienta fidela a sectiilor ORL. Astmul, infectiile respiratorii sau la nivelul urechilor se numara printre afectiunile comune. Daca vrei sa devii mama trebuie sa stii ca exista riscul sa te confrunti cu probleme la nastere.

Octombrie: Infectiile pulmonare si respiratorii, durerile in gat, dureri de stomac si menstruatii dureroase sunt cele mai frecvente afectiuni la care esti predispusa. Ai mai putea suferi de miopie si de depresie postpartum.

Noiembrie: Bolile virale, ADHD, afectiuni ale colonului si ale vaginului, dependenta de analgezice si amigdalitele iti pun cele mai mari probleme. In plus, ai putea intampina dificultati in a ramane insarcinata.

Decembrie: Vestile sunt bune in cazul tau, intrucat ai o speranta mare de viata datorita riscului scazut de a dezvolta boli autoimune. Sa nu te mire daca trupul tau este plin de vanatai pentru ca acestea sunt specifice celor nascuti in ultima luna din an.

