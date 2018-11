Luna noua in Scorpion. A venit momentul ca aceste zodii sa isi ia destinul in maini

Luna noua in Scorpion google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luna Noua in Scorpion, 7 noiembrie. Ne apropiem de momentul in care astrele se aliniaza in asa fel incat ranile trecutului sa fie vindecate. Luna Noua in Scorpion de pe 7 noiembrie 2018 ne va ajuta sa iertam sau sa cerem iertare iubirilor din trecut si sa ne facem ordine in viata amoroasa. Luna Noua de pe 7 Noiembrie este un eveniment astrologic deosebit de puternic. Influenta acestuia va fi resimtita pana la patru saptamani, pana la urmatoarea Luna Noua de pe 7 decembrie. In aceasta perioada, vom resimti puternic nevoia de a ne conecta emotional cu ceilalti intr-un mod profund, autentic, purificator si arzator. Conexiunile si relatiile superficiale nu ne vor multumi deloc. Ba din contra, daca ...